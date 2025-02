Kurat ja Jumal pääsevad jälle valla

«Kurat ja Jumal» on Teet Kase lavastatud elava muusikaga kaasaegse balleti sugemetega teos, mis on loodud Eesti juurtega Rootsi kirjaniku Mare Kandre proosapoeemi «Kurat ja Jumal» ainetel. Originaalmuusika on balletile loonud Timo Steiner ja Sander Mölder. Laval on Cätlin Mägi torupilliansambel, Laura Põldvere ning tantsijad Kyoshiro Oshima ja Jevgeni Grib (Eesti Rahvusballett). Erakordse visuaali lavastusele on loonud koostöös animaator Juho Lähdesmäki ja valguskunstnik Margus Vaigur.