LUUKERED KAPIS Blake Lively nõuab oma «Ei iial enam» kaasstaari telefoniväljavõtteid

Blake Lively õigusmeeskond on esitanud kohtukutsed kriisijuhtimise konsultandile Jed Wallace'ile, samuti AT&T-le, Verizonile, T-Mobile'ile ja mitmetele teistele ettevõtetele, otsides rohkem tõendeid Justin Baldoni väidetava laimukampaania kohta tema vastu.

«Proua Lively on algatanud protsessi, mis paljastab inimesed, taktikad ja meetodid, mida on kasutatud tema maine ja pere hävitamiseks eelmisest aastast saati,» ütlesid Lively advokaadid Mike Gottlieb ja Esra Hudson avalduses. «Nüüd saame kätte kõik tõendid, mida pole üllatuslikult võimalik leida härra Bryan Freedmani (Baldoni advokaat, kes lõi avaliku veebilehe, mis koosneb Baldoni kohtuasjast Blake'i ja tema abikaasa Ryan Reynoldsi vastu) veebilehelt, ja nagu proual Livelyl, on neil tõenditel oma päev kohtus.»