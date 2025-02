Maria Faust: kui ma laval olen, siis mind ei ole olemas

Lisaks sellele, et Faust annab Eestis praegu mitu kontserti, on ta pühendunud ka Draamateatri lavastuse «Rahamaa» muusika salvestamisele. «Ma ei tea, miks pileteid ei ole ja miks see nii populaarne on, sest mina olen kõigest helilooja, aga seda võin öelda, et seal on ka muusika väga hea ja õnnestunud. Ja hea uudis on see, et varsti on võimalik see muusika endale albumina soetada!» naerab Faust.