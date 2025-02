Juurikas. Viiesajaeurone rahatäht

Viiesajaeuroste rahatähtede trükkimine ja ringlusse laskmine lõpetati 2016. aastal, maksevahendina on need endiselt kehtivad.

Teadaolevalt on Eestis kaks 500-eurost rahatähte. Ühte hoitakse Eesti Panga keldris, mille võti on panga presidendil Madis Mülleril, teine on peidetud madratsi alla, millel veedab öid meistrimees, kes remontis Raivo Heina helikopterit. Kuid tegelikult on Eestis kolmaski viiesajaeurone. Veel alles hiljuti peesitas see tallinlase Väino Posporuse rahakotis.