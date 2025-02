Eesti Laulu ülevaade: Kas Tommy Cashil on juba lennupilet Baselisse ostetud?

Seda võib ka pidada üheks Eurovisiooni paheks – et aastast aastasse ei muutu naljalt mitte midagi ning mõnel juhul pole samasugused (või vähemalt sarnased) mitte ainult laulud, vaid ka nimed ja näod nende laulude taga. Nii näiteks on tänavu Eesti Laulu konkursilgi laulukirjutajaid, kes on võistlustules rohkem kui ühe lauluga, aga on ka neid, kes on uue lauluga võistlemas mitmendat aastat järjest.