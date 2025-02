Ükskord me naerame niikuinii: valmis film kirjanik Leelo Tunglast

Filmi režissöör Marta Pulk seadis eesmärgiks uurida põhjalikult Leelo loojateekonda ja mõttemaailma: «Tahtsin filmi kaudu avastada, milline inimene on alati naerusuisena mõjuv Leelo päriselt. Teda tuntakse peamiselt lastekirjanduse maskotina, kuid filmis vaatleme teda palju laiemalt – läbi tema enda, kaasteeliste ja perekonna silmade. Uurime, kuidas sünnivad teosed, mis on suuremad kui inimene ise, ja kuidas need suudavad põlvkondi ühendada – olgu siis raamatu lehekülgedel, eurolaval või laulukaare all. Ma ise olen pigem pahuravõitu tüüp, aga Leelol on erakordne oskus leida eneses üles naer, ükskõik kui keeruline elu ka poleks. Seda püüdsingi temalt filmi tehes õppida ja ekraanile tuua. Ehk kulub see meile kõigile praegusel ajal ära?»