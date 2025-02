PIILU SISSE Hommikueine Audrey Hepburni juures: filmistaari kunagine luksusvilla pandi 21 miljoni eest müüki

Villa asub täpsemalt umbes 30 minuti kaugusel Genfist Tolochenazis, Vaudis, ja üpris lähedal Genfi järvele Šveitsis. Seda nimetatakse La Paisible'iks, mis prantsuse keeles tähendab «rahulik», ja see oli näitlejanna koduks 30 aastat.

La Paisible ehitati 18. sajandil ning selles on kokku 21 tuba, sealhulgas 12 magamistuba ja kaheksa vannituba, samuti neli kaminat. Majal on viis sissepääsu, millest üks viib kahe magamistoaga külaliskorterisse, mis on peamajaga ühendatud, koos kahe täielikult varustatud köögiga.​