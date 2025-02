«Pärast «Brutalisti» esilinastust Veneetsia filmifestivalil on Brady Corbeti ligi neli tundi kestvast draamast räägitud kui ühest aasta meeldejäävamast filmielamusest. Nõnda tõttasingi ma «Brutalisti» juba PÖFFi avapäeval vaatama, lootes südamest, et film on suurt õhinat ja ootusärevust ka väärt.