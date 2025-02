ARVUSTUS Eesti Laul 2025: kas see pole teie jaoks piisavalt meelelahutuslik?

Laupäevane Eesti Laulu finaalkontsert oli kahtlemata üks kõvemaid, mida ERR on suutnud produtseerida. Seda isegi mitte selle pärast, et Tommy Cashi võidutulemus niivõrd erakordne oli, kuivõrd seepärast, et esitused olid head, produktsioon oli äge ja päris igav ei hakanud kordagi.

Korralduslikult oli selgelt hea otsus ära jätta poolfinaalid ja korraldada selle asemel üks suursugune finaal. See tähendab, et esimest korda üle aastate polnud Eesti Laulul juures sellist kitsikuse maiku, nagu kogu üritus oleks põlve otsas kokku muditud: ERR oli nö all in. Või siis vähemalt oli väheste vahenditega jäetud mulje, et raha on piisavalt, et mitte öelda palju.