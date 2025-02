Korea lootustandev näitleja suri vaid 24-aastaselt

2000. aastal Soulis sündinud Kim alustas oma näitlejakarjääri 9-aastaselt. Ta pälvis rahvusvahelist tunnustust oma rolliga filmis «A Brand New Life» (2009), mida näidati Cannes'i filmifestivalil, tehes temast ühe noorima näitleja, kes on sellele üritusele kutsutud. Tema roll filmis «The Man From Nowhere» (2010) kinnitas veelgi tema staatust tõusva tähena Korea kinos.