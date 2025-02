Popstaar Shakira sattus terviserikkega haiglasse

Shakira oli sunnitud edasi lükkama oma pühapäevase kontserdi, sest sattus terviserikkega haiglasse. Lauljatar teatas pühapäeva pärastlõunal sotsiaalmeedias, et ta tuli laupäeva õhtul «kõhuprobleemi» tõttu EMOsse viia, lisades, et ta jäi seniks haiglasse.

«Arstid, kelle hoole all ma praegu olen, on teatanud, et minu seisund ei ole piisavalt hea, et täna õhtul esineda,» lisas ta. «Mul on väga kahju, et ma ei saa täna lavale astuda.»