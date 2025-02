UUED ASITÕENDID Vangi pandi vale mees? Räppar Tupaci surma uurimine jätkub

Nimelt on Tupac Shakuri tapmises kahtlustatava mehe advokaadid leidnud tunnistaja, kes viibis surmapäeval sündmuskohal ja nägi kõike pealt. Praegu on lähtutud teadmisest, et tulistaja Duane «Keffe D»​ Davis on ainus elusolev inimene, kes viibis sõidukis, kust 7. septembril 1996. aastal Nevada osariigis Las Vegases lasti.