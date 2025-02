Legendaarse rockabilly ansambli kitarrist teatas raskest diagnoosist: ma ei saa isegi kingapaelu enam siduda

Kitarrist ja «​Stray Cat Strut»​ laulja jagas reedel oma ametlikul Instagrami kontol postitust, kus tunnistas, et on haige. «Eelmise Stray Catsi tuuri lõpu poole märkasin, et mu käed krambitavad. Olen nüüd avastanud, et mul on autoimmuunhaigus,» kirjutas muusik.