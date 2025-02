ARVUSTUS Miks läks ERSO kõrbesse?

Riiklik sümfooniaorkester kirjeldab «Audiospaa» ettevõtmisi nii: meditatiivne ja atmosfääriline muusika, mis urbanistlikust energeetikast tekkinud alternatiivsete hoovuste piiril voogab. Urbanistlik esteetika valitses Teras Beachil, mis on vanasse tehasesse rajatud rannaspordikeskus. Selles on pea kogu põrand kaetud 60-sentimeetrise imepeene ja -puhta liivakihiga ning õhutemperatuur on püsivalt 26 kraadi. Kui mitte just kõrb, siis ilus Eesti suveilm ikka.