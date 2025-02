Kas temast võikski saada järgmine James Bond?

Pärast seda, kui Ian Flemingi loodud spiooni James Bondi fännid jätsid selle tegelaskujuga hüvasti Daniel Craigi kehastuses filmiga «No Time to Die»​, on hakatud arutlema, kes sobiks Craigilt teatepulka üle võtma. Lisaks Aaron-Taylor Johnsonile ja Idris Elbale on esile tõusnud veel üks Briti näitleja, kes nüüd ka avalikult välja ütles, kas tal selle rolli saamiseks üldse lootust on.