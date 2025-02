Suri Mehhiko laulja, kes andis armuvalule hääle

Paquita terav, mõnikord kibestunud lüürika kasvas välja tema kirjeldatud isiklikust kogemusest. Sündinud Francisca Viveros Barradasena 1947. aastal, põgenes ta teismelisena kodust üle 20 aastat vanema mehega. Pärast kahe poja sündi ütles Barradas, et avastas, et tema abikaasal oli teine naine ja pere, mida ta varjas.

«Olen palju kannatanud. See on raske, sest süda teeb, mida ta tahab,» ütles ta ajalehele USA Today 2021. aastal. «Need tunded on need, mis viivad inimesi minu muusikani.»