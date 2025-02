ÜRGNE KUTSE Tallinnas esineb sarjale «Viikingid» muusika loonud ansambel

Ansambli rajas helilooja ja multiinstrumentalist Einar Selvik. Wardruna on aastakümneid taaselustanud ja taasavastanud põhjamaiseid muusikatraditsioone, segades iidseid instrumente ja ajaloolisi tekste moodsate helimaastikega, et luua saund, mis on ajastuülene. Nende varasemad albumid, sealhulgas «Runaljodi» triloogia, «Skald» ja «Kvitravn», on kinnitanud, et tegemist on ritualistliku ja sugestiivse muusika pioneeridega. Nad on välja teeninud ustava fänkonna ja ülemaailmse heakskiidu.

«Birna» tuli välja 24. jaanuaril 2025. Tegemist on väga tähendusliku muusikalise avastusretkega karu kui metsa kaitsja rolli. Tema hing on aeglaselt moodsa tsivilisatsiooni teadvusest kadumas, mida rohkem me tema ürgsetele aladele tungime. Talveunes oleva karu südamerütm - aeglane, rütmiline pulss - on kootud albumi kanga igasse ritta, kajades läbi selliste lugude nagu «Dvaledraumar» (tlk uinunud unenäod) ja «Jord til Ljos» (tlk maalt valgusesse).

«Karu on alati olnud legendide kangelane, teda on võrdselt kardetud ja imetletud,» selgitab Selvik albumi visiooni. «Tema rütm on emakese Maa enda rütm - uuenemise, surma ja taassünni oma. Selle albumiga käime me tema jalajälgedes ja äratame endaski midagi ürgset.»

Wardruna laivkontserdid on ainulaadsed - nad segavad muusika, rituaalid ja looduserütmid, kandes publiku maailma, kus minevik ja olevik väänduvad üheks. Bändil on õnnestunud esineda ajaloolistes ja looduslikult vägevates kohtades üle kogu maailma, näiteks Ateena Akropolises ja Colorado Red Rocks amfiteatris.