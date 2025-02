ARVUSTUS Elada eesmärgiga mitte saada maestroks

Kiwa on peetud intellektuaaliks. Tema teosed ei ole ka kunagi lihtsalt see, mida on näha, vaid hargnevad teoreetilise võrgustikuna nähtamatusse. Kuigi see omadus, soov kanduda nähtamatusse, vist veel ei pruugi teha inimesest intellektuaali. Kuigi samas, ma ei tea, võib-olla see just teebki.