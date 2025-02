ARVUSTUS Nad kolisid uude koju elama, aga keegi juba oli seal

Aeg-ajalt olen mõelnud, et kui lääne kultuuriruumis suhtutaks vaimudesse ja viirastustesse kui positiivsetesse jõududesse, kes võiksid vahepeal lohutust pakkuda või pere reisiloleku ajal kodu valvata, siis ilmselt tuleks juba maakleriga päevakorrale küsimus: kas vaim on ikka ka? Aga tavaliselt on ikkagi nii, et kui noorpaar ostab kodu uusarenduses, siis võivad nad vahepeal end rahustada mõttega, et seal ju ometigi kummitada ei saa, ning halvemal juhul võib öösel ärgates korraks tekkida kriipiv tunne, et midagi on pimedas toas veel. Lihtsalt jälgimas.