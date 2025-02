GALERII «Naerata ometi» tegi ajalugu: Eesti filmiklassika linastus Berliinis täissaalile

Eesti Filmi Instituudi juhi Edith Sepa sõnul on «Naerata ometi» jõudmine Berlinale Classics programmi on väga väärikas tunnustus Eesti filmile. «Meie kino on ajatu, puudutades inimesi nii praegu kui ka aastakümneid tagasi. Eesti filmipärand kannab endas sügavat emotsiooni, jäädes tagasihoidlikuks ja olles esmaspäeval Berlinale linastuse tunnistajaks – see on tunne, mis ajas ei hääbu.»