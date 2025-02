Muusika, mis teeb Eesti suureks: Rasmus Puur toob Pärdi ja Tormise taas lavale

2025. aastal tähistame Arvo Pärdi 90. sünnipäeva ja Veljo Tormise 95. sünniaastapäeva ning dirigent Rasmus Puur toob nende kahe eesti muusika suurkuju loomingu ühte kontserdikavva kokku. Lisaks sellele, et Tormis oli Tallinna Muusikakoolis Pärdi õpetaja, on mõlema helilooja loomingu oluliseks lähtepunktiks olnud sõna. Vahel on see sõna olnud aga loomingu algimpulss, alus, mis instrumentaalteoses ei kõlagi. Ometi kannavad need teosed oma algtekstidega tugevat ühisosa ja vaimsust. Nii Pärdi kui Tormise muusika on meile nii tuttav ja armastatud, kuid harva kuuleb vaid nende kahe loomingut kõrvuti ühes kavas.