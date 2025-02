ARVUSTUS Vanatüdruk Bridget Jones suundub Tinderisse

Siinkohal vajalik täpsustus: keskikka jõudnud Bridget Jones ei lae Tinderit ise omale telefonisse. Seda teeb hooliv sõbranna, pidades vajalikuks, et üksinda lapsi kasvatav Bridget korra veel voodirõõme nautida saaks. Filmis «Bridget Jones: poisi järele hull» käitub blondiinist nimitegelane täpselt nii parandamatult kohmakalt, kui me eelmistest seiklustest mäletame, aga seekordses «​Bridget Jonesi» loos jagub eluga sammu pidamisest tuleneva argikoomika kõrvale ka leinakurbust. Kas see on kõige liigutavam «Bridget Jonesi» film? Võib-olla tõesti.