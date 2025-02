Kalju Komissarovi nimelised stipendiumid antakse üle teatrilegendi sünniaastapäeval

Professor Kalju Komissarov oli kultuuriakadeemia etenduskunstide õppekava teatrimudelina ülesehitamise idee autor. Selle mudeli eesmärk on luua õppekeskkond, kus tulevased teatri tehnilised ja loomingulised töötajad õpivad koos, täiendades üksteist ning omandades tervikliku arusaamise teatrist kui ühisloomingust. Komissarov rõhutas oma töös, et üliõpilane peaks nelja õpinguaasta jooksul tunnetama oma piire, sest ainult siis saab ta hakata neid avardama.

Stipendiumiga tunnustatakse professor Kalju Komissarovi panust teatriharidusse ning see antakse igal aastal kahele kultuuriakadeemia etenduskunstide õppekava üliõpilasele. Stipendiumi pälvinud tudengid on oma õpingutes näidanud silmapaistvat loomingulisust, distsiplineeritust, eetilist maailmavaadet ning erialast perspektiivi. Stipendium on mõeldud erialaseks enesetäienduseks, sealhulgas õpingute ja praktika toetamiseks.