Suri menuka rokkbändi The Jam trummar

Oma avalduses ütles tema mänedžer, et Buckler lahkus rahulikult eile õhtul Wokingis pärast lühikest haigust. Avaldus kirjeldas teda kui armastavat meest, isa ja vanaisa, kes oli paljudele pühendunud ja keda hakatakse väga igatsema.

Buckler oli osa bändi klassikalisest koosseisust koos bassimängija Bruce Foxtoni ja laulja ning kitarristi Paul Welleriga 1970. aastate lõpus.

Bänd, kes saavutas 18 järjestikust Ühendkuningriigi top 40 singlit, on kõige rohkem tuntud selliste lugude poolest nagu «Town Called Malice», «Going Underground» ja «Down in the Tube Station at Midnight».

Oma Instagrami kontol tehtud postituses ütles Weller: «Olen šokeeritud ja kurb Ricki lahkumise pärast. Mõtlen tagasi, kuidas me kõik harjutasime minu magamistoas Stanley Roadil.»

«Kõik pubid ja klubid, kus me lastena mängisime, et lõpuks plaat välja anda. Milline teekond. Me läksime kaugemale oma unistustest ja see, mille me tegime, peab ajaproovile vastu. Minu sügavaim kaastunne kogu perele ja sõpradele.»

Buckler oli The Jam’i kuuel stuudioalbumil, sealhulgas «In the City» (1977), «All Mod Cons» (1978) ja «Sound Affects»​ (1980).

The Jam saavutas Suurbritannias neli number üks singlit ja ühe number üks albumi.

Bänd läks laiali 1982. aastal ja ei liitunud enam täielikult uuesti, kuid Foxton ja Buckler mängisid hiljem mitmel korral koos kui From The Jam, samal ajal kui Weller jätkas karjääri sooloartistina.

Foxton kirjutas sotsiaalmeedias: «Olen šokeeritud ja muserdatud kuuldes tänast väga kurba uudist. Rick oli hea mees ja suurepärane trummar, kelle innovatiivsed trummimustrid aitasid kujundada meie laule. Mul on hea meel, et meil oli võimalus koos töötada nii palju kui me tegime. Minu mõtted on Leslie ja tema perega sel väga raskel ajal.»

Buckler pidi sel aastal hiljem alustama Suurbritannia küsimuste ja vastuste turneed nimega «Night of Memories and Music», mis lükati hiljuti edasi tema tervise tõttu.

Trummar elas koos oma abikaasaga, kellega tal oli kaks last, Jason ja Holly.

Pärast aega The Jamis kirjutas ta mitmeid raamatuid ja siirdus mööblidisaini ja -taastamise tööstusse. Tema raamatute hulka kuulusid mitmed, mis rääkisid Jam ajaloost, ja tema autobiograafia, «That’s Entertainment: My Life in The Jam», mis avaldati 2015. aastal.