Ajaloohuvilised on pahased: Christopher Nolan kirjutab eepost ümber

Fotol on Damon näha kandmas keepi, randmekaitseid ja traditsioonilist spartalase kiivrit, millel on punane hari. Viimane detail on tekitanud vastuolusid, kuna paljud X-i kasutajad on märkinud, et see erineb originaaltekstis kirjeldatust ning kostüümikunstnikud ei ole järginud ajaloolist tõde.