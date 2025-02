Egiptuse turismiministeerium on teada andnud, et leitud on Vana-Egiptuse kuninga Thutmose II haud, vahendab ARTnews. See on esimene kuninglik matmiskamber, mis on avastatud alates 1922. aastast, mil leiti kuningas Tutanhamoni haud Briti arheoloogi Howard Carteri poolt.