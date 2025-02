ARVUSTUS Sarah Nõmme «Marrastusprintsessi päevikud» lööb kunsti- ja tabumaailma kihama

Tema esimene isikunäitus «Marrastusprintsessi päevikud» mängib plikalikkusega täiskasvanute maailmas, kus oma koht on nii roosadel satsidel ja lipsukestel kui ka teravalt torkavatel metallkonstruktsioonidel.

Galeriiakna ees olevad kardinad vihjavad privaatsfäärile ja nii seatakse näituse toon paika. Ülemisel korrusel toimub printsessi sünnipäevapidu, kus õhupall täidab end ise, postament on kaetud lossi- ja südamekujulise «tordiga» ning portselanist sadulal saab kujutluses kiikuda. Nõmm näib mängivat sadula ja piitsaga n-ö hobusetüdruku kahetisusega: ühelt poolt on hobusearmastus ilmsüütu ja lapselikki, aga suure hobuse sadulasse ronimine ja looma juhtimine on ka võimestav.