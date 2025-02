ARVUSTUS Rännak läbi 500 aasta – lauluga

Lavastus on pühendatud eestikeelse trükisõna 500. aastapäevale. See määratlus on täpsem kui eestikeelne raamat 500, mille üle juba polemiseerima tikutakse. Kirjasõna ajaloo arenguetapid tehakse laval konkreetselt selgeks ning eestlaste vaidlushimule ajast aega viidatakse korduvalt, justkui muuseas ja muigamisi, aga seda tabavama üldistusega.