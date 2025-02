MÄSSUMEELNE Dropkick Murphys raputab sügisel Tallinna oma raju keldi-pungiga

Dropkick Murphys loodi aastal 1996 ning nende teekond on neid viinud rock’n’rolli pisitegijatest oma valdkonna tšempionideks. Nad on loonud hitte, mis raputavad nii staadione kui ka panevad rõkkama rahva baaris, kus on kuulutatud välja sulgemisaeg. Nende armastatud diskograafias leidub neli järjestikust Billboard Top 10 albumit, kuldsertifikaadi saanud album «The Warrior’s Code» ja topeltplaatina staatuses klassik «I’m Shipping Up To Boston», mille leiab ka Martin Scorcese Oscareid võitnud filmi «The Departed» helirealt.

Bändi viimane album «Okemah Rising» tuli välja mais 2023. Bänd võttis ette folgilegendi Woody Guthrie pärandi ja moondas tema seni avaldamata sõnad võimsateks tänapäevasteks sõjahüüeteks. Nii võivad Tallinna fännidki valmis olla, et setlist on täis nii ansambli kõige legendaarsemaid lugusid, kõrvu uusimate hittidega, sealhulgas looga «Sirens», mille teevad hingeraputavaks elamuseks kitarririfid ja Ken Casey vokaalid.

Dropkick Murphys on solidaarsed aga ka lavavälises elus. Kui 2022. aastal algas Venemaa täiemahuline sissetung Ukrainasse, lõi bänd käed Ukraina keldi-pungi bändiga O’Hamsters, et anda välja Ukraina versioon loost «We Shall Overcome» - põhivokaalid tulid O’Hamstersilt ning Dropkick Murphys andis taustavokaalid ja instrumentaali. Videos tõsteti aga esile Ukraina artiste ning kutsuti annetama erinevatele heategevusorganisatsioonidele, et ukrainlasi sõjas toetada.

Ansambli Dropkick Murphys moodustavad Ken Casey (vokaal), Tim Brennan (kitarr, vile, akordion, klahvid, vokaalid), Jeff DaRosa (kitarrid, bandžo, mandoliin, vokaalid), Matt Kelly (trummid ja löökpillid, vokaalid) ja James Lynch (kitarrid, vokaalid).

Nad on müünud globaalselt rohkem kui kaheksa miljonit albumit, nende muusikat on striimitud üle poole miljardi korra ning nad on mitmel kontinendil andnud läbimüüdud kontserte. Dropkick Murphyse mõju ulatub muusikast palju kaugemale - pandeemia ajal andsid nad uue tähenduse väljendile virtuaalkontsert oma «Streaming Outta Fenway» projektiga, mis tõmbas 5,9 miljonit vaatajat ning jõudis Pollstar’s Top 2020 otseülekannete tabelis auväärsele kolmandale kohale.

Dropkick Murphys esineb Noblessneri Valukojas 24. oktoobril 2025. Piletite eelmüük Live Nation kontsertklubi liikmetele algab 24. veebruaril kell 10. Üldine piletimüük algab 28. veebruaril kell 10 Piletilevi veebilehel ja müügipunktides.