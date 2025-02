LINNAKESKKOND Viin, agulid ja ummikud: selle pärast pole Tallinnas ilusat linnaelu

Kes on süüdi Tallinna liiklusprobleemides? Kelle poole näidata näpuga, kui tänavad on autodest umbes, jalgrattateed ei taha kuhugi ära mahtuda, ühistransport on aeglane ja mida kõike veel? Poliitikute ja linnavalitsejate otsa pole mõtet vaadata. Põhjused on ajaloos ning suurimad süüdlased on kerkiv maapind, viin ja rahapuudus.