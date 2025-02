Saksamaa muuseumid näitavad natside röövitud kunsti. Kultuuriminister: see on tahtlik varjamine

Uudise järel on käimas kestev vaidlus Baieri Riiklike Maalikogude (Bavarian State Painting Collections) üle, mis haldab Müncheni muuseumides, sealhulgas Alte Pinakothek ja Museum Brandhorst, eksponeeritavaid meistriteoseid. Süddeutsche Zeitungi tehtud paljastus on tekitanud muret Saksamaa poliitikute seas, kuigi Baieri Riiklike Maalikogude esindajad on artiklis esitatud väiteid osaliselt vaidlustanud.