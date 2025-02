Salme Masso kokaraamatutest inspireeritud etendus: inimsuhted on labased, supp on parem

Riste: Üks tema raamat oli «Kartuliraamat». Seal ta rääkis ka bataadist. Olen sada protsenti kindel, et ta polnud kunagi kohtunud bataadiga. See on umbes nagu keskajal kirjutatakse, et kuskil põhjas elavad mingisugused huntinimesed. Väga poeetiline tekst.