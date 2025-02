Olav Ehala meenutab, et mõnikümmend aastat tagasi, kui siinmail hakati kõvasti inglise keeles laule kirjutama, väitsid nooremad, et eesti keeles ei olegi võimalik head laulu teha. «See on täielik jama,» ütleb värske Valgetähe II klassi teenetemärgi kavaler.

Lauludel on keskne koht rahvusidentiteedis, mille üks keskseid kihistusi on emotsionaalne seotus rahvusele oluliste väärtustega. Tavaliselt ja tüüpiliselt kuuluvad nende väärtuste hulka keel ja kodumaa, aga ka üldinimlikud väärtused, nagu jumal, armastus, perekond, kodu, sünd, surm ja elutarkus – väljendatuna sellele kultuurile eriomasel viisil.

Emotsionaalne side väärtustega kujuneb elukogemuse kaudu, aga kaasa aitab ka kunst ja kirjandus, kuid eelkõige muusika, mis on kunstidest kõige emotsionaalsem. Eriti olulised on muidugi need laulud, mis on seotud rahvusele oluliste rituaalide ja tähtpäevadega, milleks eestlaste puhul on laulupidu.