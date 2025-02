KULTUURIS KUUM Vabariigi aastapäeva kontsert: millist pidu me ootame?

Loomulikult ei tohi kontsertetendus olla tõsine ja sünge, sest muidu öeldakse et «jälle täielik matusemeeleolu». Samas ei tohi see olla kerge ja naljakas, sest siis süüdistatakse tegijaid Eesti sünnipäeva üle naljatlemises.

«Sa pead tegema midagi uut, üllatama, aga samal ajal mitte midagi muutma, sest muutused ajavad inimesed närvi. Ja mis kõige olulisem – see peab meeldima kõigile,» teadis Ott Sepp. Kuid õnnestunud õhtu esimene tingimus on õige asukoht – vastuvõtt ja kontsert­etendus peab toimuma Estonias.

Olen üheksa aastat lavastusi arvustanud, Ott Sepal on õigus, just nii raske ülesanne on selle piduliku õhtu kunstilistel juhtidel. Tänavu on vähemalt üks tingimus täidetud – üritus peetakse Estonias. 107. sünnipäeva kontserdi lavastaja on Elmo Nüganen ja dirigent Tõnu Kaljuste, kunstnik Kristjan Suits. Kes esinevad ja mida etendavad, jääb peoõhtuni saladuseks.