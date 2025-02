Nädala plaat Eurovisioonile küll pääses, aga plaadi tegi igava

Viimase kümnendi popkultuuris jõuliselt ja mõjukalt kaasa rääkinud muusik, näitleja ja aktivist Olly Alexander on oma esimesel sooloalbumil lähenenud 1980. aastate muusikapärandile kui rõõmu allikale ja põgenemiseteele igapäevaelust. Vahel on see õnnestunud, vahel mitte. «Polari» on mikstuur erinevatest stiilidest, kus domineerivad sündipopp, Hi-NRG, italo-disco ja moodsama koega electropop. Kõik need stiilid on esindatud, kuid kas nad hakkavad koos tööle? Mingis mõttes kõik ühe pesa lapsed, ent samas väga erinevate iseloomude, soovide ja tahtmistega.