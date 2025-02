Euroopa kunsti-, vaimu- ja moeelu keskuseks kujunenud Austria-Ungari impeeriumi pealinn paiskas 19. sajandi viimastest kümnenditest Esimese maailmasõjani maailma hämmastava hulga olulisi kunstnikke, kirjanikke ja muusikuid, sealt said tuule tiibadesse filosoofid ja teadlased, kes kujundasid 20. sajandi maailmapilti. Sajandi palet vorminud mõttevooludest on psühhoanalüüs üks võimsamaid ning Frank Tallis selgitab väga hästi, miks see nii läks.