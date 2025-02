Suri legendaarne filmirežissöör, kelle leivanumbriks olid mustad komöödiad

««Grosse Pointe Blankiga» oli nagu samal ajal kolme mängufilmi filmimine. Me filmisime stsenaariumi nagu kirjutatud, filmisime alahinnatud versiooni ning filmi täiesti ülepakutud versiooni, mida lõpuks kasutati. Selle filmi osatäitjad valisime nõnda, et näitlejad tulid kohale ja lugesid ette, siis viskasin stsenaariumi ära ja ütlesin: «Olgu, nüüd improviseerime.» See oli see, millega ma ennast mugavalt tundsin. Ma ütlen näitlejatele: «Te loote tegelaskuju. See on kirjutatud, need on parameetrid, see on ülevaade. Nüüd võtke see, tehke enda omaks ja tooge mulle see roll tagasi,»,» rääkis Armitage Film Commentile.