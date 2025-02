PLÄTU VÕI KUNSTITEOS? Saksamaal vaieldakse sandaalide kunstilise väärtuse üle

Pärast aastaid kestnud kohtuvaidlusi lõpetas Saksamaa föderaalkohus intellektuaalomandi kohtuasja Birkenstocki vastu, mis on eriti tuntud oma Arizona sandaalide poolest, mida iseloomustavad laiad rihmad ja suured pandlad. Kohus otsustas, et toodet ei saa autoriõigusega kaitsta.

Lünzis Reini ääres Lääne-Saksamaal asuv Birkenstock esitas hagi kolme konkurendi vastu, väites, et nad müüsid sarnaseid sandaalimudeleid nelja eritunnusliku mudelina. Birkenstock väitis, et need mudelid on «autoriõigusega kaitstud rakenduskunsti teosed», mida ei saa kopeerida.