«Harry Potteri» täht, Jason Isaacs, on tunnistanud, et hoolimata oma kiindumusest frantsiisi vastu, «polnud need filmid eriti lõbusad teha» ja võivad olla «üsna igavad».

Isaacs, kes mängib praegu «Valge lootos» kolmandas hooajas, esines reedelBBC «The One Show's», kus temalt küsiti tema kogemuste kohta fantaasiasarjas. 61-aastane mängis kuues «Harry Potteri» filmis Lucius Malfoyd ja paljastas, et endiselt leiab, et see on emotsionaalne, kui ta perega koos filme vaatab.