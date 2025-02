GALERII Nukud ritta! Lasnamäel avati mälestustahvel Eesti nukufilmi traditsiooni rajajale

«Mälestustahvli Elbert Tuganovile avame tema sünniaastapäeval ning mul on hea meel, et saame niimoodi avaldada au Eesti animafilmi grand old manile. Lasnamäe on selle elanike nägu ja nagu näitab meie mälestustahvlite paigaldamise projekt, on aastate jooksul siin elanud väga erinevate elukutsete silmapaistvad esindajaid. Usun, et ka praegu sirguvad Tallinna suurima rahvaarvuga linnaosa tulevased teadlased, kunstnikud, kirjanikud, režissöörid, usu- ja ühiskonnategelased,» ütles Lasnamäe linnaosa vanem Julianna Jurtšenko.