Ilmselt on see järjekordne Eesti Draamateatri suurlavastus, kuhu piletit hankida on äärmiselt raske, kui mitte võimatu. Igal juhul on kuni 60 eurot maksvad parteripiletid kuni 3. maini välja müüdud. Saadaval on üksikuid pileteid rõdudele ning suure populaarsuse tõttu on teater kasutusele võtnud ka kolmanda rõdu. Kesksetes osades on Eesti Draamateatri raskekahurvägi: Ülle Kaljuste, Tõnis Niinemets, Ivo Uukkivi, Christopher Rajaveer, Märten Metsaviir, Raimo Pass, Markus Luik, Kersti Heinloo ja Marian Eplik.