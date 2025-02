Vastupidiselt Urmas Paetile olen mina Eesti Draamateatri uuslavastusest vaimustuses, sest see oli ülimalt lahe ja väga äge. Kolm tundi läks lennates (ma ei vaadanud kella), mu pilk oli lavale naelutatud nagu mõnd ülihead Netflixi sarja vaadates. Õnnelikud on need, kel on piletid, sest taaskord on tegemist lavastusega, millele piletid müüakse ära sekunditega. Põhjusega. See, et suurel laval suudetakse nii meisterlikult edasi anda üht päriselul põhinevat tragöödiat, mis on samas sama haarav kui geniaalne krimka või põnevussari, on haruldane sündmus. Vähemalt Eesti teatriloos.