The Hollywood Reporteri juhtiv filmikriitik David Rooney kirjeldas filmi «õrna, köitva ja tihti väga naljakana». Ta lisas, et tõsiasi, et Haugerud on ühe aasta jooksul loonud «kolm temaatiliselt seotud, kuid narratiivselt eraldiseisvat filmi, on iseenesest märkimisväärne; et need kõik on suurepärased, on veelgi erakordsem.»