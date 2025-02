Kava oli külluslik, kusjuures esimest korda kõlas ka AI loodud muusika – ansambli Zetod esitatud «Pohmela» üheks autoriks ongi tehisaru. Selle loo sõnad on kõige provokatiivsemad: eile õhtu oli pidu väga suur, täna hommikul on s*tamaitse suus. Liigne joomine on Eestis probleem, aga ei näe ma siin probleemile osutamist, vaid pigem mõnusat huumorit. Esitati ju seda laulu väga hoogsalt, võimsa peomeeleoluga lippe lehvitades, nagu kõlaks suur ülistusviis isamaale!