Tuhat tippartisti andsid protestiks välja vaikse albumi. Kate Bush: kas meie hääli enam kuuldakse?

Salvestised tühjadest muusikastuudiotest ja esinemispaikadest, pealkirjaga «Is This What We Want?» («Kas see on see, mida me tahame?»), avaldatakse ajal, mil juhtivad kultuuritegelased hoiatavad seoses kavandatud muudatustega autoriõiguse seaduses, mis omakorda ohustavad loovisikute toimetulekut.