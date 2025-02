VÄRSKE KÜTE Tallinna post-hardcore bänd C.C. avaldas esimese täispika albumi

Jerbach lisas, et albumil on ka päris palju armastust – või pigem selle negatiivset vormi.

«Selle väljalaskmine valentinipäeval oli justkui karmapuhastus, et vanadest negatiivsetest emotsioonidest lahti saada. Albumil on ka kolm poliitilist lugu, kuid pigem vist ei läheks sügavamaks kui «arvake siis ära millised»,» märkis ta.

Albumi nimi «Siin olema peab» on Jerbachi sõnul ilmselt kõigile liikmetele jäänud tähendama midagi erinevat, aga näitab ka seda, kui erinevad isiksused nad bändis on. «Aga mis peamine – siin olema peame me kõik ja see on see, mis loeb.»