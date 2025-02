Viimase aasta jooksul on Eestis kirjutatud näidendeid nii juuksuritest kui lillemüüjatest, koristusspetsialistide lavaletoomine on seega üldisema tänuväärse trendiga kooskõlas ja võimaldas kogu Estonia kontsertetenduse olukorda vaadata harjumatust perspektiivist, millele pidude ajal sugugi mõelda ei taheta.

Kolme kümnendi tagusest menulavastusest menutegelase Pantalone lavale toomine oli kooskõlas lavastuse vulgaarsusega ja Nüganen on väga heas ja õilsas mõttes meister-vulgariseerija. Mõned lavapildid oleksid justkui otse ilma filtrita lavastaja unenägudest, poolpaljad Astrid Kannel ja Anna Hints iseendana saunaesisel pingil istumas, siis tuleb meister-kümnevõistleja Janek Õiglane ja näitab neile oma teivast. Sain intervjuust aru, et lavastaja ei tunne neid inimesi, see kombo oli suuresti juhuslik ja intuitiivne, aga toimis.