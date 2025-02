RETROSPEKTIIV Alain Delon – viimane samurai

«Keskpäev» ja «Gepard» retrospektiivis puuduvad: valikutegemistel on omad piirangud. Võib-olla ongi parem, näeb vahelduseks muud Clémenti. Retrospektiivide mõte ei peaks olema näidata samu filme kogu aeg. Mõte on juhtida tähelepanu, et isegi netis võiks vaadata vahel muid filme. Delon ja Clément valmistasid koos neli filmi, pooled Itaalias, nii et üht ajahetke Deloni karjääris nimetati tema Itaalia-perioodiks.