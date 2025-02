VIDEO Televaatajad šokeeritud «raamatuvõimlemisest» saates «Prillitoos»: taevas, kas see on päriselt?!

Seda enam, et käimas on Eesti Raamatu Aasta, pidasid paljud televaatajad sellist harjutust täiesti sobimatuks, tuues välja, et raamatud on väärtuslikud ning mõeldud hoidmiseks ja lugemiseks, mitte selleks, et nende peal, kingad jalas, järjest talluda.