ARVUSTUS Kujutlusevoog viiele näitlejale ja nähtamatule dirigendile

20. veebruari «Araabia ööle» järgnes sisutihe kohtumine sarjast «Link», lavastaja Johan Elm ning näitlejad Merle Palmiste ja Hendrik Toompere sõnastasid erksalt lavastusprotsessi. Tabava märksõnaga «kujutlusevoog» iseloomustas näidendit Toompere. Oli alles neljas etendus, nii et see päris mängumõnu ja -täpsus ootab ees, Palmiste soovitas kindlasti ka sajandat etendust vaatama tulla. Pole kerge ülesanne olla laval viiekesi koos, ometi igaüks oma üksinduses, vahendada tervikut nagu orkestris, ainult et dirigent on nähtamatu, on sisemine.